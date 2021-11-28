أسهل طريقة عمل بان كيك الأمريكية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة عمل بان الكيك والتي تهد أسهل الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار، إلا أن البعض يعتقد أنه من الصعب تجهيزه في المنزل، أو حتى أنه يتطلب الكثير من الوقت لإعداده على عكس الواقع، فإذا كنتِ تبحثين عن وجبة إفطار خفيفة ولذيذة، إليك طريقة عمل بان كيك باستخدام بيضة واحدة.

أسهل طريقة عمل بان كيك الأمريكية 2022

مقادير البان كيك باستخدام بيضة واحدة

بيضة

فانيليا

½ ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

¼ كوب من الدقيق

بان كيك

ملعقتين كبيرتين من سكر

زيت

¼ ملعقة صغيرة من الملح

½ كوب من اللبن

أسهل طريقة عمل بان كيك الأمريكية 2022

في البداية يجب أن تكون كافة المكونات بدرجة حرارة المطبخ.

ضعي الدقيق مع الملح والبيكينج باودر في إناء وخلطهم جميعًا جيدًا.

في إناء جديد، ضعي البيض، رشة الفانيليا، والسكر، واستخدمي المضرب الكهربائي بسرعة خفيفة لخلطهم سويًا حتى يذوب السكر.

وبعدها ضعي ملعقتين من الزيت النباتي إلى الخليط، وقلبيهم مرة أخرى حتى يندمجوا، وبعدها اضيفي اللبن وقلبيهم مرة أخرى.

ثم ضعي خليط الدقيق، إلى الخليط السائل، وقلبيهم جميعًا حتى تتخلصي من كل التكتلات، وبهذه الطريقة يصبح البان كيك جاهز للتسوية، واحرصي على أن يكون القوام خفيف قليلًا.

أسهل طريقة عمل بان كيك الأمريكية 2022

في طاسة مقاومة للالتصاق على النار، ضعي ملعقة من الزيت، وبمجرد أن يسخن ضعي كمية مناسبة من الخليط لعمل البان كيك، وبمجرد رؤية "فقاعات" على السطح، اقلبيه على الجانب الآخر حتى ينضج من الاتجاهين.

وجهزي باقي الكمية بنفس الطريقة، ويصبح هكذا جاهز للتقديم، سواء مع الشوكولاتة أو العسل أو أي نكهة تفضليها، وهذه الكمية ستوفر لكِ 6 قطع من البان كيك تقريبًا بحجم متوسط.

أسهل طريقة عمل بان كيك الأمريكية 2022