أصول عائلة الطريمان وش يرجعون 2022

عائلة الطريمان وش يرجعون؟- أصول عائلة الطريمان، والتي تعد من العائلات العريقة التي عاشت في شبه الجزيرة العربية، و سيرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن أصل عائلة الطريمان وش يرجعون، والتي يبحث عنها الكثير من الناس للتعرف على أصل عائلة الطريمان، لذلك سيقدم لكم موقعنا اصل عائلة الطريمان وش يرجعون؟

وتضم مدينة بريدة السعودية التي عرفت بأنها تضم عدد كبير من العوائل التي تعود في أصلها للقبائل العرب.

ما أصل عائلة الطريمان وش يرجعون؟- أصول عائلة الطريمان

ية التي عاشت في شبه الجزيرة العربية منذ مئات السنين، و معظم عوائل بريدة هي عوائل قبلية، حيث تنحدر أصول تلك العوائل من القبائل الكبيرة و التي لها مكانة و تأثير كبير في الحياة الإجتماعية و السياسية في المملكة، فهذه القبائل لعبت دورا مهما في الكثير من الأحداث و المعارك، و كان لها بصمة واضحة في التاريخ السياسي الحديث لدول شبه الجزيرة العربية، و من العوائل التي يود البعض التعرف على جذورها هي عائلة الطريمان الكريمة

أصل عائلة الطريمان وش يرجعون

تسكن عائلة الطريمان مدينة بريدة، و هي واحدة من عوائل بريدة القديمة، و من رجال العائلة كثير من الشخصيات التي تقلدت مناصب عليا في مؤسسات الدولة، و منهم مدير شرطة عنيزة العميد عبد الرحمن بن محمد الطريمان، ووفقا لما ورد في بعض الوثائق فإن عائلة الطريمان ترجع لقبيلة عنزة، و هي واحدة من العوائل العنزية في بريدة .