كيف تعالج علاج التهاب الحلق بالأعشاب خلال فصل الشتاء؟

يف تعالج علاج التهاب الحلق بالأعشاب في منزلك..!؟، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة علاج التهابات الحلق بالاعشاب حيث يتجه الكثيرين إلى استخدام الطرق الطبيعية من أجل علاج بعض الأمراض المختلفة بما فيها التهاب الحلق، لكن يجب العلم بأن الأعشاب لن تعالج التهاب الحلق بل قد تساهم في التخفيف من الأعراض أو إزالة الجراثيم من الفم أو الحلق وتقوية المناعة، ومن طرق علاج التهاب الحلق بالأعشاب المحتملة ما يأتي:

1. شاي البابونج

يعد شاي البابونج مهدئًا بشكل طبيعي بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمواد القابضة، وأظهرت إحدى الدراسات العلمية أن استنشاق بخار البابونج يساعد في التخفيف من التهاب الحلق ومن أعراض الزكام.

يمكنه أيضًا تحفيز جهاز المناعة لمساعدة جسمك على مقاومة العدوى التي تسبب التهاب الحلق من البداية.

2. زيت النعناع العطري

يحتوي النعناع على مكون أساس يساعد في في التخفيف من التهاب الحلق وهو المنثول (Menthol) الذي يخفف أيضًا من السعال.

تمتاز مادة المنثول التي يحتوي عليها النعناع بأنها مضادة للاحتقان، وذلك بسبب دورها في التخفيف من كمية البلغم المتراكمة في الحلق عند الإصابة.

3. جذر الخطمى

هي نبتة تستخدم لتهدئة التهاب الحلق يحتوي جذر هذه النبتة على مادة تشبه الجيلاتين تعرف باسم الصمغ وهي تقوم بتغطية أو تغليف الحلق وتزيته.

إن استخدام هذه العشبة من شأنه أن يقلل من أعراض التهاب الحلق ومن بينها السعال.

4. الليمون

يعد الليمون رائعًا من أجل المساهمة في علاج التهاب الحلق، حيث أنه يساعد في تهدئة الحلق ويعمل على التقليل من المخاط الموجود في المنطقة ويسكن الألم، وبسبب احتواء الليمون على فيتامين ج فإنه يساعد في تعزيز جهاز المناعة ويمنحه القوة لمحاربة العدوى.

5. شاي الزنجبيل

الزنجبيل له تأثيرات مضادة للبكتيريا والالتهابات التي قد تساعد في علاج التهاب الحلق.

وجدت إحدى الدراسات أنه عندما يتم تطبيق مستخلص الزنجبيل على مسحات الحلق من الأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي البكتيري ساعد على قتل البكتيريا المسؤولة عن المرض.

من الأجل الاستفادة من فوائد الزنجبيل في هذا الخصوص قم بغليه مع الماء، وإضافة بعضًا من العسل وعصير الليمون.

6. أعشاب أخرى قد تساعد في علاج التهاب الحلق

إلى جانب كل الأعشاب والطرق المذكور سابقًا في الاتي أبرز المعلومات عن علاج التهاب الحلق بالأعشاب الأخرى، التي تشمل ما يأتي:

الثوم.

الميرمية.

القرفة.

علاج التهاب الحلق بالطرق البديلة

يشمل علاج التهاب الحلق بالطرق البديلة المحتملة ما يأتي:

1. خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الخليك (Acetic acid) وهو العنصر الأساس الذي يساعد في محاربة البكتيريا، حيث يعد المسؤول عن شيوع استخدامه في علاجات الطب الشعبي لفترة طويلة.

للمساعدة في تخفيف الألم الناتج عن التهاب الحلق قم بشرب كوبًا من الماء الدافيء مع مزج معلقة كبيرة من خل التفاح وملعقة أخرى من العسل.

من الممكن أن يكون لخل التفاح بعض المضار، مثل: تسوس الأسنان، ومشكلات في الجهاز الهضمي.

2. الماء والملح

إن كنت تعاني من الإصابة بالتهاب الحلق فقد يكون من الجيد الغرغرة باستخدام الماء والملح، تساعد الغرغرة بالماء الدافئ والملح في تهدئة التهاب الحلق والتخفيف من التهيج، كما يلعب هذا المحلول أيضًا دورًا في قتل البكتيريا.

للحصول على نتيجة جيدة من محلول الماء والملح يمكن أن تكرر عملية الغرغرة كل ثلاث ساعات.