المنتخب الوطني للشباب يختتم مشواره في بطولة غرب آسيا بخسارة جديدة

اختتم منتخبنا الوطني للشباب، مساء اليوم الأحد، مشواره في بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا للشباب 2021 التي تستضيفها العراق، بهزيمة جديدة أمام منتخب العراق بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد البصرة الدولي، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وقدم المنتخب خلال هذا اللقاء أداء جيدا، خاصة خلال أحداث الشوط الأول، وشكل خطورة حقيقية على مرمى المنتخب العراقي، وكان الأفضل في الكثير من دقائقه.

وجاء الهدف الأول للمنتخب العراقي في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء سجلها لاعبه عبد الرزاق قاسم بسهولة في الشباك، ومن خطأ في الشوط الثاني سجل أزهر علي الهدف الثاني للعراق في الدقيقة الـ72 بعد فشل الحارس في تشتيت الكرة لتصطدم بأحد مدافعي منتخبنا وتعود للاعب العراقي الذي أودعها الشباك.

وبهذه النتيجة، احتل "الفدائي الشاب" المركز الأخير في مجموعته برصيد 3 نقاط من فوز يتيم على منتخب اليمن بهدفين نظيفين وثلاث هزائم أمام البحرين، والكويت، والعراق، بينما ضمن المستضيف منتخب العراق صدارة المجموعة والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة متصدر المجموعة الثانية منتخب لبنان.