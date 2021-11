غوتيريش: استمرار احتلال "إٍسرائيل" لـفلسطين يمنثل تحديًا بالنسبة للسلام والأمن الدولي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاحد، إن "استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية يمثل تحديا بالنسبة إلى السلام والأمن على المستوى الدولي".

وأضاف غوتيريش، في تغريدة له على تويتر: "تظل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديا يواجهه السلام والأمن الدوليين".

وتابع: "في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني دعونا أن نؤكد التمسك بمساعي الفلسطينيين إلى تحقيق احترام حقوقهم وبناء مستقبل السلام والكرامة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

ويصادف اليوم الموافق 29-11-2021 يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وهي مناسبة تتكرر في كل عام، وذلك تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يعانون الولايات من سياسة الاحتلال الغاصب لأرضهم.

The situation in the Occupied Palestinian Territory remains a challenge to int'l peace & security.



On #PalestineDay, let's reaffirm commitment to the Palestinian people in their quest to achieve their rights & build a future of peace & dignity for both Palestinians & Israelis.