طيران الإمارات يعلق الرحلات الجوية المباشرة مع الاحتلال

علقت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الاحد، رحلاتها المباشرة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي التي كانت مقررة في السادس من ديسمبر وما بعد حتى إشعار آخر، في أعقاب الخشية من انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شركة "طيران الإمارات"، في بيان لها: "التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، وتلتزم الشركة بتدشين خدماتها إلى تل أبيب بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت سابقًا، حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا.

يُشار إلى أن وزارة صحة الاحتلال الاسرائيلي أعلنت اليوم اكتشاف إصابة ثانية بمتحور كورونا الجديد، داخل الكيان.