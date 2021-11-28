مصور وكالة "صفا" يفوز بجائزة أفضل صورة صحفية بدبي

فاز المصور الفلسطيني محمد أسعد محيسن، اليوم الاحد، بجائزة الصحافة العربية بدبي في دورتها العشرين، عن فئة أفضل صورة صحفية.

ووصف الصحفي محيسن هذا الفوز بـ"الإنجاز الكبير لفلسطين". كما أهداه لأرواح الشهداء عامة والشهداء الصحفيين خاصة.

وعبر عن "اعتزازه بتمثيل فلسطين في هذه المسابقة العربية ولإيصال صوت قطاع غزة المحاصر، والتأكيد على أننا شعب يحب الحياة ويحلم بالعيش في حرية وأمان من دون احتلال وحصار".

وأشار إلى أن المنافسة في هذه المسابقة كانت قوية، لمشاركة مئات المصورين الصحفيين على مستوى الوطن العربي، خاصة المخضرمين منهم.



