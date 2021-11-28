بث مباشر ريال مدريد أمام إشبيلية وتشكيل الريال المتوقع

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام إشبيلية، استعاد نادي ريال مدريد خدمات لاعب خط وسطه فيديريكو فالفيردي، حيث تعافى الأوروجوياني من إصابته وأصبح بإمكانه التواجد في تشكيل فريق المرينجي في مباراة مساء اليوم أمام إشبيلية ضمن منافسات الدوري الإسباني

بينما لا يزال إيدين هازارد غير متاح بسبب الإصابة، وكذلك كلاً من داني سيبايوس وجاريث بيل ، بينما تم اعتبار ديفيد ألابا لائقاً للعب المباراة، رغم أنه قد أصيب بكدمة في منتصف الأسبوع.

تشكيلة ريال مدريد

ومن غير المرجح أن يقوم كارلو أنشيلوتي بإجراء أي تغييرات على الفريق الأبيض الذي بدأ ضد فريق شيريف المولدوفي في منتصف الأسبوع.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام إشبيلية

أنشيلوتي مازال يُفضل رودريجو

وهذا يعني أن يتواجد كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس وهو خط الوسط التقليدي، بينما سيبقى خط الدفاع كما هو بوجود كارفاخال وميليتاو وألابا وفيرلاند ميندي.

بينما عاد رودريجو جويس من الإصابة بالفعل في المباراة الماضية، ويجب أن يحتفظ البرازيلي بمكانه في التشكيلة الأساسية لفريق اللوس بلانكوس بدلاً من ماركو أسينسيو أو لوكاس فاسكيز.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة (4\3\3): كورتوا – كارفاخال – ميليتاو – ألابا – ميندي – مودريتش – كاسيميرو – كروس – رودريجو – بنزيما – فينيسيوس جونيور.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلة