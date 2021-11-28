راصد جوي يوضح تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد الأربعاء القادم

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد، أن يصل البلاد خلال الأيام القادمة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وأوضح الراصد العلامي، أن المنخفض الجوي المتوقع وصوله الأربعاء القادم ستتهيأ فيه فرصة هطول الأمطار فوق غالبية المناطق، تكون متوسطة الشدة في غالبها، لكنها تعيد لنا الأجواء الشتوية بمشيئة الله تعالى.

وشهدت حالة الطقس لليوم الأحد، ، اجواء معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ، بالإضافة لارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

وغدا الاثنين 29/11/2021،من المتوقع أن يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.