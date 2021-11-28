القيادي الأخرس: انتصار الأشقر رسالة تحدي وقهر للاحتلال

هنأ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسير لؤي الأشقر انتصاره على السجان، في معركته ضد الاعتقال الإداري.

وقال الأخرس في تصريحات خاصة، إن هذا الانتصار هو رسالة تحدي للسجان الإسرائيلي، ورفضا للخضوع أمام سياسات وقهر هذ المحتل الغاصب.

وأشاد الأخرس بصمود أبطال معركة الأمعاء الخاوية، رغم الألم والمرض الذي ألم بهم خلال فترة الإضراب المفتوح عن الطعام، وأن إصرارهم على انتزاع حريتهم لهو دليل إرادة صلبة لن تنكسر.

وأكد الأخرس أن النصر لن يأتي إلا بالمقاومة والجهاد، وأن أسرانا هم عنوان الانتصار والفرج القريب بإذن الله.

وتمنى القيادي الأخرس الحرية العاجلة للأسرى كافة، ودحر هذا المحتل عن أرضنا.

يشار إلى أن الأسير لؤي الأشقر من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم، علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر (49 يومآ)، رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.