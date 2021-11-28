تردد قناة توم و جيري Tom and Jerry 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة توم و جيري Tom and Jerry 2022 لمتابعة أفضل وأحدث الكارتون للأطفال والكبار وقناة توم و جيري هي واحدة من أكبر قنوات الأطفال وأكثرها مشاهدة في السنوات الأخيرة ومنذ إطلاقها في عام 2019. حققت أعلى الدرجات بفضل تقديمها لأفضل أفلام الكرتون الأجنبية وبرامج الأطفال. مشهور.

تردد قناة توم و جيري Tom and Jerry 2022

نبذة عن قناة توم وجيري 2022

تستعد قناة Tom and Jerry للرسوم المتحركة للعام الجديد بمجموعة متنوعة من برامج وأغاني الأطفال ، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من أحدث وأحدث الرسوم المتحركة ، بما في ذلك عرض جميع الحلقات. تدور أحداث كارتون الأطفال الشهير “توم وجيري” ، الذي ظهر منذ أكثر من 50 عامًا وتبعه ملايين المعجبين من جميع الأعمار ، حول مغامرة القط والفار الشهيرة في المقالب والمواقف الممتعة. بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي يتم من خلالها إنشاء روضة أطفال.

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات

فوجئ العديد من مشتركي قناة توم وجيري بانقطاع الإرسال في الأيام الأخيرة بسبب قيام إدارة القناة بتحديث بيانات الإشارة لضمان أفضل جودة للصورة والصوت. للمشتركين هنا بيانات إشارة البث لقناة توم وجيري الجديدة كما هو موضح أدناه.

تردد قناة توم و جيري Tom and Jerry 2022

التردد 11252.

سرعة النصل 27500.

الاستقطاب أفقي.