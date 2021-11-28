بالصور نيمار يتعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه ضد سانت إيتيان

غادر نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان مباراة فريقه ضد سانت إيتيان، اليوم الأحد، في الجولة 15 من الدوري الفرنسي بإصابة مقلقة.



في الدقيقة 84، سقط نيمار على أرض الملعب بعد مراوغة لاعب سانت إيتيان، وهو يصرخ من قوة الألم، نتيجة تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى.



تدخل الجهاز الطبي لإسعاف اللاعب البرازيلي داخل أرض الملعب، وبعد محاولات امتدت ثلاث دقائق، تبين أن نيمار لن يقدر على استكمال اللقاء.



واضطر ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لسان جيرمان لاستبدال نيمار، حيث شارك مكانه اللاعب الشاب، دينا إيبيمبي.



وسبق أن تعرض نيمار جونيور لأكثر من إصابة في كاحل قدميه، تسببت في ابتعاده عن الملاعب لأشهر طويلة.





