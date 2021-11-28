شهد تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 اهتمامًا كبيرًا من متابعي وعشاق كرة القدم الخليجية وخاصة مباريات دولة الامارات العربية المتحدة.

ويسعى فريق العمل بموقع فلسطين اليوم تقديم ترددات القنوات العربية نظرًا لاهتمام القراء بالبحث عن الترددات بعد تحديث ادارة القنوات.

واصبحت القناة محطة اهتمام جماهير كرة القدم الخليجية خاصة مع عرض كافة مباريات دول الخليج العربي لا سيما الاماراتية منها.

التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2022

- التردد: 12226 - معامل الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500

- التردد: 11804 - الاستقطاب: أفقي - الترميز: 27500