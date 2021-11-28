"الوحش" .. أحدث الدبابات الروسية التي ستعرض في مصر

تعد الدبابة "تي - 90" واحدة من أحدث الدبابات الروسية، التي تستخدمها جيوش الشرق الأوسط على نطاق واسع، ويوجد منها عدة نسخ، أحدثها "تي - 90 إم إس"، التي من المقرر عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر.

من المقرر أن تظهر الدبابة "تي 90 إم إس" في "إيديكس 2021" ضمن قائمة ضخمة من الأسلحة الروسية المشاركة في المعرض.

ورغم وجود عدة نسخ من الدبابة إلا أن جميع النسخ يطلق عليها لقب "الوحش"، بحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، لأنها مصممة لتكون دبابة قتال رئيسية يمكنها خوض أي معركة برية ضد أي عدو مهما كانت قوته.

دخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة الخدمة في عام 1992، وتصفها مجلة "ناشيونال إنترست" بـ"الوحش"، وتحمل النسخة التصديرية منها اسم "تي - 90 إس".

يوجد عدة نسخ من الدبابة هي "تي - 90 إيه" و"تي - 90 إم"، وتعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر حماية وتدريعا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورا في نظام التسليح.

ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تي 90؟

يتكون طاقم الدبابة من 3 أفراد ويصل وزنها بكامل تسليحها إلى 48 طنا.

تصل السرعة القصوى للدبابة إلى 70 كم / الساعة، ويتم تسليحها بمجموعة متنوعة من الأسلحة.

تمتلك "تي 90" مدفعا رئيسيا عيار 125 ملم، يمكنها من الاشتباك مع الأهداف المعادية أثناء وجودهم على مسافات بعيده أثناء القتال.

وتعد هذه ميزة كبيرة للدبابات التي ستكون قادرة على إصابة الدبابات المعادية دون الوجود في مرمى صواريخها.

تمتلك الدبابة "تي 90" برجا ذو كفاءة عالية يمكنه التصدي للهجمات الأسلحة الخفيفة.

الدبابة مجهزة بنظام تحكم في النيران مطور يمكنه تعقب الأهداف المعادية في جميع الأجواء ليلا ونهارا ويمكن الدبابة من التصويب نحو أهدافها في وضعي الثبات والحركة.

تمتلك "تي - 90 إم إس" نظام حماية متكامل ضد الهجمات بالأسلحة التقليدية والصواريخ دقيقة التوجيه وقذائف المدفعية والقذائف المضادة للدروع.