"البرهان" يُقرر إعفاء عدد من ضباط جهاز المخابرات السوداني

قرر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إعفاء عددا من الضباط في جهاز المخابرات العامة من الخدمة بينهم ضباط برتبة لواء وفقًا لوكالة رويترز.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قرر أمس السبت إعفاء المدير العام لقوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما، ويأتي هذا القرار بعد ستة أيام من عودة حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق سياسي وقعه مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وينص هذا الاتفاق السياسي على الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتحقيق في الوفيات التي حصلت على خلفية موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك مؤقتا في 25 أكتوبر.