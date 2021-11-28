مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد محمد القرم

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 ياسر القرم والد الشهيد المجاهد محمد ياسر القرم.

نص النعيَّ كاملًا

غزة / مهجة القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

تعزية ومواساة

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة القرم الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى/

الحاج/ ياسر منصور العبد القرم

(أبو محمد)

والد الشهيد المجاهد/

محمد ياسر القرم

والذي وافته المنية مساء اليوم الأحد 23 ربيع الثاني 1443 هـ الموافق 28/11/2021م، بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، عن عمر يناهز (58) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد محمد القرم أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ولد بتاريخ 05/09/1987م، وكان أعزب؛ واستشهد بتاريخ 16/01/2009م؛ خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة في عام (2008/2009) حيث كان الشهيد ومجموعة من أبناء الحركة في بيت عزاء الشهيد المجاهد مدحت بنر الذي استشهد في نفس العدوان على غزة، حيث أطلقت طائرات الاحتلال الصهيوني عدة صواريخ على بيت العزاء مما أدى إلى إستشهاد المجاهد محمد وعدد من رفاقه في مجزرة صهيونية.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الدائرة الإعلامية

28/11/2021