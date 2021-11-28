أكدت وسائل اعلام اسرائيلية أن موعد انخفاض سعر لتر البنزين في فلسطين المحتلة سيبدأ من منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء المقبلة بـ24 أغورة.

ومن المتوقع أن يصبح سعر لتر بنزين 95 أوكتان 6.38 شيكل، بدلًا من 6.62 شيكل، بينما ارتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان بـ1.29 شيكل منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020، وكان سعر اللتر حينها 5.34 شيكل.

ويأتي هذا الانخفاض بسبب تراجع كبير في أسعار النفط في العالم، في الأسابيع الأخيرة. وكان يتوقع أن ينخفض سعر البنزين أكثر، مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب استمرار تراجع أسعار النفط في العالم في نهاية الأسبوع الماضي بـ10%، وكذلك على إثر اكتشاف متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون"، وكذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في الأيام الأخيرة.

ويتم احتساب سعر البنزين وفقا لسعره في حوض البحر المتوسط خلال الأيام الخمسة التي تسبق النشر عن السعر الجديد للشهر التالي، مع أخذ سعر صرف الدولار بالحسبان.