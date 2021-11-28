ديمبلي يصفع برشلونة على طريقة مبابي

انقلب الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، على النادي الكتالوني خلال مفاوضات تجديد عقده.

وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب الفرنسي التوقيع مع أي نادٍ في شهر يناير/كانون ثانٍ المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ديمبلي رفض بالفعل عرض التجديد الذي قدمه برشلونة، ويصر على الرحيل مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي رفض التجديد مع برشلونة، لأن لديه عروضا أفضل من أندية خارج الليجا، كما أنه سيحصل على 20 مليون يورو مكافأة التوقيع مجانًا.

وأوضحت "سبورت" أن ديمبلي يريد تقليد مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، باختيار النادي الذي سينتقل إليه بحرية.