السعودية تصدر توجيهًا مهمًا لأصحاب العقارات المجاورة للحرم المكي

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، توجيها جديدا لأصحاب العقارات والمساكن الواقعة في نطاق مشروع تطوير الساحة المحيطة بالحرم المكي.

وطالبت الوزارة وفقًا لصحيفة الرياض السعودية، جميع أصحاب العقارات بسرعة مراجعة مقرها الكائن في مجمّع الدوائر الحكومية في مزدلفة مبنى (17)، مصطحبين جميع الأوراق الثبوتية.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي، الثلاثاء الماضي، قرارا بشأن الحرم المكي.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن "المجلس الأعلى للقضاء السعودي، أصدر قرارا بالموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها".

كما قرر المجلس الموافقة على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناء على قواعد الجائزة المعتمدة من المجلس.