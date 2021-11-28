قوات الاحتلال تقتحم مدن وتغلق شوارع في الضفة

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، حاجز الطيبة العسكري، غرب طولكرم، أمام العمال أثناء توجههم إلى أماكن عملهم بأراضي 1948.

وقالت مصادر محلية، إن إغلاق الحاجز العسكري من قبل الاحتلال، جاء بحجة إجراء مناورات ميدانية في المكان.

ويفصل حاجز الطيبة العسكري بين طولكرم وأراضي 1948، ومن خلاله يعبر أكثر من 20 ألف عامل من محافظات شمال الضفة، إضافة إلى أهالي الأسرى أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت قرب مبنى البلدية لفترة من الوقت، قبل أن تنسحب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق أخر، سلمت قوات الاحتلال ، 12 اخطارا بوقف البناء في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال سلمت إخطارات بوقف البناء لمنازل قيد الإنشاء في القرية تعود لكل من: عبد الحميد محمد سلامة، وعبد الكريم أيوب أحمد، وشاهر محمد فارس، ومطلق حابس أحمد، وجهات عبد العزيز يوسف، ونهاد وجهات يوسف، ونبيل حسن حنون، وهيثم صبري أحمد، وعمار سلامة أحمد، ومحمد سعيد الزرعي، ولؤي بسام عبد الرحيم.

يذكر أن قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، تشن بشكل يومي حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى في الضفة الفلسطينية المحتلة تنفذ من خلالها حملات اعتقال كبيرة، في إطار سياساتها العنصرية والاجرامية بحق الفلسطينيين.