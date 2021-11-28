بينت: زيارة غانتس للمغرب حققت تطورًا مهمًا على مستويين

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن زيارة وزير الحرب بيني غانتس لمملكة المغرب حققت تطورا مهما في العلاقات خاصة على المستويين الأمني والعسكري.

وأشار بينت إلى "حفاوة استقبال الوفد الإسرائيلي في المغرب"، مؤكدا أن "ما تم التوصل إليه بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع وزير "الدفاع" المغربي، ستطلق التعاون الأمني الرسمي بين الاحتلال والمغرب في مجالات الاستخبارات والصناعات الحربية والتدريبات المشتركة".

وأبرمت "إسرائيل" مع المغرب مذكرة تفاهم تشمل "التعاون الدفاعي"، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقاتها مع الدول العربية.

هذا وقد أثارت زيارة وزير الحرب الإسرائيلي إلى الرباط والاتفاق الذي وقعه مع نظيره المغربي، غضب الجزائر، حيث قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل"، مؤكدا أن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948".