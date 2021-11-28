زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال مدينة غزة

استهدفت زوارق الاحتلال "الاسرائيلي"، عصر اليوم الأحد، مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة.

وقال منسق إتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، إن " زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيرانها ضد مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمال قطاع غزة، وسط انتشار مكثف لزوارق الاحتلال داخل المياه البحرية".

وفي سياق أخر، أكد منسق إتحاد الصيادين، إصابة الصيادين محمد رشاد الهسي ونور الدين رجب الهسي المفرج عنهم، أمس السبت، بأعيرة مطاطية اثناء اعتقال بحرية الاحتلال قارب صيد مساء الجمعة ، غرب محافظة رفح جنوب القطاع.

وأمس السبت، أكد منسق إتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر، اعتقال 5 صيادين في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة من قبل بحرية الاحتلال "الاسرائيلي".

وقال بكر خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، إن " بحرية الاحتلال اعترضت مركب صيد يعود ملكيته لعائلة الهسي، وقامت باعتقال كافة أفراد طاقم المركب والبالغ عددهم 5 وجميعهم من نفس العائلة، قبل أن تفرج عن 3 منهم صباح اليوم"، موضحاً بأن حسكة صيد أخرى تم فقدان الاتصال بها مساء أمس الجمعة جنوب القطاع.

وأضاف :" أن الحسكة المفقودة كان على متنها صياد وابنه من عائلة بكر، لم يعرف مصيرهم حتي اللحظة".

ويتعرض الصيادون بين الفينة والأخرى لانتهاكات إسرائيلية بأشكال عديدة، تتمثل في إغراق مراكبهم في البحر، أو إطلاق النار عليهم أو ملاحقتهم واعتقالهم، فضلا عن تضييق مساحة الصيد أمامهم.