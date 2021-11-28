عدنان يهنئ بسلامة الأسير الجريح لؤي الأشقر بعد تعليقه الإضراب عن الطعام

هنأ الشيخ القيادي خضر عدنان الأخ الأسير الجريح لؤي الأشقر من بلدة صيدا بطولكرم، وذلك بعد تعليقه الإضراب عن الطعام الذي استمر لمدة 49 يومًا رفضًا لاعتقالي الإداري.

كما تقدم الشيخ القيادي خضر عدنان بالتهنئة لوالدي وأسرة الأخ القيادي لؤي الأشقر على سلامته.

الجدير بالذكر أن الأخ الأسير القيادي لؤي الأشقر هو جريح خلال انتفاضة الأقصى، وتعرض لاعتقالات سابقة لدى قوات الاحتلال الصهيوني وأجهزة السلطة الفلسطينية على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي، كما أن شقيقه الشهيد محمد الأشقر و الذي استشهد في سجن النقب بتاريخ 22/10/2007م في الأحداث الدامية بين الأسرى وإدارة السجن والتي أدت إلى إصابة عشرات الأسرى واستشهاد محمد، كما أحرقت إدارة السجن خيام وحاجيات الأسرى في حينه.