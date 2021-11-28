الشقاقي: انتصار الأسير الأشقر أثبت ضعف الاحتلال في مواجهة عزيمة أسرانا الأبطال

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، اليوم الأحد، أن انتصار الأسير القيادي لؤي الأشقر في معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري بعد 49 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام، يمثل انتصارا للإرادة والصلابة التي يتسلح بها الأسير في معركته.

وقال الشقاقي في تصريح صحفي، تعقيبًا على انتصار الأسير القيادي لؤي الأشقر في معركة الإضراب عن الطعام :" من جديد يصفع الأسير الفلسطيني وجوه سجانيه القبيحة من خلال الانتصار في معركة الكرامة، وهذا الانتصار الذي حققه القيادي لؤي الأشقر يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققها الأسرى في معارك الإضراب عن الطعام التي أثبتت قدرتها على انتزاع الحقوق والحرية من الجلاد الصهيوني المهزوم".

وأضاف :" انهاء الأشقر لإضرابه، جاء بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على أن يتم تمديده ستة أشهر أخرى بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري الحالي"، موكداً أن الأسير الأشقر أثبت اليوم ضعف الاحتلال في مواجهة عزيمة أسرانا الأبطال، وأن الاحتلال لن يستطيع أن يوقف سبل المقاومة والمواجهة التي يسلكها أسرانا الأبطال.

ووجه الناطق الإعلامي التحية لكافة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وخاصةً الأسير هشام أبو هواش والأسير نضال بلوط اللذين يواصلان معركة الإرادة والكرامة.

وظهر اليوم ، علق الأسير الأشقر إضرابه عن الطعام منذ (49) يوما؛ً بعد اتفاق مع قوات الاحتلال الصهيوني يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على أن يتم تمديده ستة أشهر أخرى بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري الحالي.