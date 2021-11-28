احدث تردد لقناة الزمالك الجديد 2022

الكثير من عشاق نادي الزمالك المصري يبحثون عن تردد قناة الزمالك الجديد 2022 لمشاهدة مباريات الفريق المصري الكبير.

تُعد قناة تلفزيونية تابعة لمصر وخاصة بمحبي ومشجعي نادي القلعة البيضاء، تُعرض “النايل سات".

ومنذ اطلاق القناة وهي تقوم ببث جميع المباريات الجديدة والقديمة للنادي، بالإضافة لكونها مجانية لا تحتاج لدفع رسوم تشفير.

تردد قناة الزمالك الجديد 2022

القمر الصناعي النايل سات تردد القناة: 11449.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

اسم القناة: “قناة نادي الزمالك”.

القمر الصناعي عرب سات التردد: 12092.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

القمر الصناعي يوتلسات تردد القناة: 11595.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: ملاحظة هامة: “قد يظهر اسم القناة باللغة الإنجليزية على الرسيفر الخاص بك فيكون كالآتي Zamalek SC TV”.

وبدأت القناة عرضها عام 2019 م في يوم 31 ديسمبر، بينما تم الإطلاق بشكل رسمي في 22 يناير لعام 2020 م.

برامج القناة