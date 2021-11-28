راموس أساسيا للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لفريقه، الذي سيخوض به لقاء سانت إيتيان، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.

ويضم التشكيل المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق، قادما من ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري.

وجاء تشكيل بي إس جي كالآتي: دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، راموس، خوان بيرنات، دانيلو، إدريسا، دي ماريا، مبابي، نيمار وميسي.

أما سانت إيتيان فيلعب بتشكيل يضم جرين، سيسوكو، نادي، كولودجاك، تراوخو، ماكون، كامارا، عوشيش، بودابوز، بوانجا، ووهبي الخزري.

ويفتقد سان جيرمان في المباراة لخدمات ماورو إيكاردي وماركو فيراتي وأندير هيريرا وجورجينيو فينالدوم.

ويحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، متفوقًا على نيس صاحب المركز الثاني بـ11 نقطة.