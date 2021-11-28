د. العقاد: لن يكون إغلاق في غزة في هذه الحالة..وعدد المطعمين أكثر من نصف مليون بقليل

أكد مدير المستشفى الأوروبي د. يوسف العقاد ، اليوم الأحد 28/11/2021، ضرورة أن تصل نسبة المطعمين في أي مجتمع لأكثر من 80%، لافتاً إلى أن عدد المطعمين في قطاع غزة بلغ أكثر من نصف مليون بقليل حتى اللحظة.

وأوضح د. العقاد في تصريح إذاعي، أن الفايروسات بشكل عام قادرة على تخليق تحورات جديدة، وهذا ما حدث في فايروس كورونا، وما دام الحديث عن جائحة فهذا يعني أن الفايروس قادر على أن يصل إلى كل بقاع الأرض.

يُشار إلى أن حالة طوارئ كبرى تجتاح العالم، بعد الحديث عن اكتشاف متحور جديد يعرف بـ"أوميكرون" أكثر خطورة من فيروس كورونا، وأوسع انتشاراً بنسبة 500%.

وقال د. العقاد:"شاهدنا في الموجة الأولى والثانية والثالثة العديد من الطفرات واستطعنا بفضل الله التعامل مع الحالة الوبائية وتمت السيطرة عليها، ولكن ينبغي علينا أن نجاري ما يجري في العالم، وقلنا من البداية أنه يجب أن تصل نسبة المطعمين في أي مجتمع أكثر من80% حتى يكون المجتمع محصن.".

وأضاف:" حتى اللحظة بلغ عدد المطعمين أكثر من نصف مليون بقليل"، مهيباً بأبناء مجتمعنا الإسراع في تلقي اللقاح، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، حتى تجاوز هذه الجائحة ولا نصل إلى مرحلة الإغلاق الكلي أو الجزئي.

وتابع د. العقاد:"طالما بقيت المستشفيات قادرة على استيعاب الحالة الوبائية لن يكون هناك حديث عن إغلاق جزئي أو كلي".

وطمأن المواطنين بأن المستشفيات بخير والجهوزية في أحسن أحوالها، ونحن بصدد تجهيز مستشفى ميداني داخل المستشفى الأوروبي سيكون جاهزا خلال الأسابيع القادمة.