إضراب في كافة مرافق "الاونروا" غداً ليسبق الاضراب الشامل الخميس

يعم غداً الأثنين 28/11/2021 إضراب ليوم واحد في كافة مرافق "الاونروا" الصحية والتعليمية والخدماتية في مناطق الأونروا الخمسة "الاردن ولبنان وسوريا والضفة المحتلة وقطاع غزة ، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الاستشارية للدول المضيفة ليسبق الاضراب الشامل المقرر البدء به يوم الخميس .

وكان د. محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلن في تصريحات سابقة ل"فلسطين اليوم" انه قد تقرر البدء بإضراب شامل في كافة مرافق "الاونروا" في مناطقها الخمس " لبنان سوريا الاردن الضفة المحتلةغزة، الخميس القادم الذي يصادف 2 ديسمبر 2021 .

وكان اتحاد الموظفين قد عقد الخميس الماضي اجتماعاً لقرار الخطوة القادمة بعد الانتهاء من نزاع العمل ، وضمن الخطوات لإسترداد حقوق الموظفين واللاجئين .

أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين ، قال خلال تصريحات سابقة ان الاتحاد ومنذ عدة أيام يعقد اجتماعات مكثفة مع الفصائل ،مجلس اولياء الامور وغيرها من الشرائح لوضعهم في صورة ما قد تصل إليه الامور في حال فشل الحوارات والدخول في إضراب مفتوح ومدى تأثيرها على الخدمات المقدمة .

وكان اتحاد العاملين في "أونروا"، طالب بـ "إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي"، و"إعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ آذار/مارس الماضي". إضافة إلى "فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت على فئة (A)، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة".

ويطالب الاتحاد بـ "صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%".

وتواجه "أونروا"، "تهديدا وجوديا" وهي المفوضة بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر.