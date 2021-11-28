ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب في ظروف صحي صعبة ..وأبو هواش يدخل يومه ال"ـ104"

يواصل ثلاثة أسرى داخل سجون الاحتلال اليوم الاحد 28/11/2021 ، اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الاداري وسط ظروف صحية صعبة .

ومن الاسرى المضربين عن الطعام الاسير هشام أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، في يومه الـ(104) من الإضراب عن الطعام يواجه أوضاعًا صحية خطيرة في سجن "عيادة الرملة"، ورغم وضعه الصحيّ الخطير إلا أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في "الرملة".

مؤخرًا أرجأت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، جلسة المحكمة التي كانت مقررة للنظر في الاستئناف ضد قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، ومدته أربعة شهور، حيث تعذر إحضاره للمحكمة بسبب وضعه الصحي الخطير، ولم تُحدد بعد موعد للجلسة القادمة.

المعتقل أبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من (6) شهور إلى (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.

المعتقل لؤي الأشقر (45 عاماً) من صيدا / طولكرم يواصل إضرابه عن الطعام منذ (49) يوماً، حيث جرى نقله مؤخرًا من زنازين معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور وضعه الصحيّ.

واجه الأشقر خلال الإضراب عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لاسيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجملة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات، الأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات، كما وتعرّض لتحقيق عسكريّ قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى شهيدًا في سجن "النقب" عام 2007.

المعتقل نضال بلوط (27 عامًا) من بني نعيم/ الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (31) يومًا في زنازين سجن "عوفر" حيث تعرض المعتقل بلوط لتحقيقٍ قاسٍ وطويلٍ منذ تاريخ اعتقاله في الـ29 أكتوبر/ تشرين الأول، وخلال الإضراب أخفى المحققون عن محاميه إضرابه عن الطعام، حيث كان الأسير ممنوع من لقاء المحامي، إلى أن عقدت جلسة مؤخرًا وأبلغ المعتقل محاميه أنه مضرب منذ اعتقاله، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، يذكر أن المعتقل بلوط متزوج وأب لطفلين، وتعرض للاعتقال سابقا مرتين وكانت أحكام.