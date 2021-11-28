حقيقة وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وانتشرت كالنار في الهشيم، إلا أن مصادر مقربة من الإعلامي المصري وائل الإبراشي نفت شائعة وفاته التي انتشرت اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت المصادر أن الحالة الصحية للإعلامي المصري تحسنت بشكل كبير، لافته إلى أن المقربين منه يحفزونه طوال الوقت للظهور مرة أخرى.

وكانت شائعات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، تشير إلى وفاة الإبراشي، دون نسب المعلومات إلى مصادر موثوقة، وفقا لليوم السابع.

يذكر أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، ووفقاً لما ذكره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية – خلال شهر سبتمبر الماضي – أكد أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي باتت تشهد تحسنًا كبيرًا، وذلك بعدما كشفت تحاليل كورونا التي يجريها بشكل دوري تطورات إيجابية بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضي.

وأكد الدكتور حسام حسنى أن رئتيه تعافتا بشكل كبير، وعادت أنسجتهما لقوتها مرة أخرى، متوقعًا أن يعود الإعلامي الكبير إلى عمله مرة أخرى لاستئناف تقديم برنامجه على شاشة التلفزيون المصري.

وأصيب الإبراشي نهاية العام الماضي بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشي لاستكمال علاجه في المنزل في شهر مارس الماضي بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

وعلم “صدى البلد” من مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذه الأخبار غير صحيحة، مؤكدا أن الأبراشي منزعج تماما من هذه الشائعات وهو بحالة جيدة حاليا.

وكشف الإعلامي خيري رمضان، عن تحسن الحالة الصحية للإعلامى الكبير وائل الإبراشي الذي أصيب قبل ذلك بفيروس كورونا، مؤكدا أن وائل الابراشي تحسن كثيرا ولكن لم يصدر أمر بالعودة الى الشاشة، وقال: "وائل يتحسن كتير جدا ولكن لسه مصدرش قرار من الطبيب بالعودة الي الشاشة".

لازال الإعلامي وائل الإبراشي أشهر الوجوه الغائبة عن الشاشة المصرية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحديدًا في شهر ديسمبر 2020.

ويُكمل الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري عامًا من الغياب عن جماهيره ومتابعيه الذين تعلقوا بظهوره وقضاياه يوميًا.

وائل الإبراشي كان ولا زال أحد الإعلاميين الذين يتمتعون بالجرأة لمناقشة قضايا عدة قد تكون جديدة على المجتمع المصري، وربما لا ينافسه في ذلك أحد من الإعلاميين حاليًا.

ويعتبر وائل الإبراشي أشهر الإعلاميين الذين يديرون المناظرات الفكرية ومناقشات الرأي والرأي الآخر على التلفزيون وتتسم حلقاته بالسخونة والجرأة وكثيرًا ما تتحول إلى مشادات على الشاشة.

التزم وائل الإبراشي بالحياد فترات كبيرة من تقديم برامجه، لكنه في آخر برامجه أعلن صراحة انه لس على الحياد ما دام الأمر يتعلق بقضايا الوطن والأمن القومي.

في بدايات إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا، حاول طمأنة متابعيه من خلال رسالة بعثها لزميله عمرو أديب قرأها على المشاهدين.

وكتب وائل الإبراشي: "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".

وكانت الإعلامية شافكي المنيري كشفت في وقت سابق تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الأبراشي وموعد عودته لتقديم برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية.