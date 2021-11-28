العملات الرقمية اليوم: انخفاض يغزو السوق

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 28/11/2021، انخفاضاً من جديد، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.43 تريليون دولار بانخفاض قدره 1.77٪ عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.47% لتسجل نحو $54,288.34 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.15% لتسجل نحو $4,040.59 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.80%لتسجل نحو $1.50 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.97% لتسجل نحو $583.18 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار.

انخفض سعر عملة Solana بنسبة 3.93% لتسجل نحو $188.62 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.25% لتسجل نحو $0.9186 دولار.

انخفض سعر عملة دوكجين ( Dog) بنسبة 3.42% لتسجل نحو $0.2 دولار.

انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 5.44% لتسجل نحو$33.21 دولار.

انخفض سعر عملة USD بنسبة 0.05% لتسجل نحو 0.9997$