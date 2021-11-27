سعر الدولار اليوم في لبنان الاحد 28 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الدولار في لبنان، والذي ارتفع في تعاملات سوق النقد غير الرسمية" السوداء".

سعر الدولار اليوم في لبنان الاحد 28 نوفمبر 2021

سعر الدولار اليوم الأحد في لبنان

وتتراوح تسعيرة الدولار في هذه السوق ما بين 25050 و25100 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في لبنان الاحد 28 نوفمبر 2021

سعر الدولار اليوم في البنوك اللبنانية

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار اليوم في لبنان الاحد 28 نوفمبر 2021

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار اليوم في لبنان الاحد 28 نوفمبر 2021

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.