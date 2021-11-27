سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في سوريا والذي انخفض في معاملات اليوم الاحد رغم صعود المعدن النفيس عالميا جراء تراجع الدولار بفعل "المتحور الجديد".

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد

وانخفض جرام الذهب عيار 24 في سوريا، ليسجل نحو 72.449 ألف ليرة (57.65 دولار)، مقابل 73.019 ألف ليرة (58.10 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا 63.394 ألف ليرة (50.44 دولار)، مقابل 63.893 ألف ليرة (50.84 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، ليسجل نحو 54.338 ألف ليرة (43.24 دولار)، مقابل 54.765 ألف ليرة (43.58 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 42.262 ألف ليرة (33.63 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 36.224 ألف ليرة (28.82 دولار).

سعر الأوقية الذهب في سوريا

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، نحو 2.253 مليون ليرة (1793 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في سوريا

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في سوريا (8 جرامات من عيار 24) نحو 507.155 ألف ليرة (403.53 دولار).