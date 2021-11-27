أسعار الذهب اليوم في لبنان الأحد 28 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في لبنان ، والذي استقرفي معاملات اليوم الاحد رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بسبب مخاوف انتشار سلالة جديدة من كورونا

أسعار الذهب اليوم الأحد في لبنان

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان نحو 88,343 ألف ليرة (57.65 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان 77,302 ألف ليرة (50.44 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في لبنان، نحو 66,258 ألف ليرة (43.24 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51,534ليرة (33.63 دولار).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في لبنان، خلال التعاملات اليوم، نحو 2,747,473 مليون ليرة (1793 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في لبنان، نحو 618,417 ألف ليرة (403.53 دولار).