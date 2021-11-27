سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب اليوم الأحد في فلسطين المحتلة، والذي تراجع في معاملات اليوم الأحد، تزامنا مع ارتفاع المعدن النفيس في الاسواق العالمية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، إلى نحو 183.53 شيكل (57.65 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) مساء السبت في فلسطين، إلى نحو 160.59 شيكل (50.44 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في فلسطين، إلى نحو 137.65 شيكل (43.24 دولار).

و انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 107.06 شيكل (33.63 دولار).

سعر الأوقية الذهب في فلسطين

سجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في فلسطين، تراجعًا إلى نحو 5708 شيكل (1793 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في فلسطين

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في فلسطين نحو 1285 شيكل (403.53 دولار).