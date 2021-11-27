ارتفاع ملحوظ.. أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً مقابل "الشاقل" الإسرائيلي، اليوم، بعد فترة من الانخفاض الحاد.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 3.18 شاقل، بعد تراجع بلغ نحو 10% خلال أيام قليلة.

واعتبر خبراء اقتصاديون، أن أسباب انخفاض صرف العملات الأجنبية مقابل "الشاقل"، خلال الفترة الماضية، تعود إلى "قوة الشاقل" و"ضخ مليارات الدولارات في سوق صرف العملات الأجنبية في إسرائيل مؤخرا من عائدات إنتاج الغاز".

ووفق اقتصاديون، من المتوقع أن يعلن الاحتلال خلال الفترة المقبلة عن شراء الدولار بالعملات الأجنبية من الأسواق الخارجية، في محاولة لكبح ارتفاع الشاقل أمام الدولار.