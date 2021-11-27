سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في الجزائر والذي شهد تراجعا في معاملات اليوم السبت في الجزائر تزامنا مع ارتفاع المعدن النفيس.

سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، نحو 8021 دينارا (57.65 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى نحو 7019 دينارا (50.44 دولار).

سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، نحو 6016 دينارا (43.24 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4679 دينارا (33.63 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 4011 دينارا (28.82 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الجزائر

وانخفض سعر أوقية "أونصة" الذهب في الجزائر، إلى نحو 249.460 ألف دينار (1793 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في الجزائر

وانخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر، إلى نحو 56.150 ألف دينار (403.53 دولار).