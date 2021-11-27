اليكم ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 71 الموسم الثالث

منذ عرض المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان استطاع أن يشغل حيز كبير من تفكير المشاهدين، وحقق نجاح باهر منذ عرض الموسم الأول له في عام 2019م، وفي هذه الفترة يتم عرض الموسم الثالث له وعاد ليحتل صدارة المسلسلات التركية، حيث يقوم الكثير من متابعيه بالبحث عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان وتردداتها، وذلك لمتابعة باقي أحداث الموسمين الأول والثاني.

يعد مسلسل قيامة عثمان من أشهر مسلسلات الدراما التركية، حيث أصبح الأشخاص يتابعونه من جميع أنحاء الوطن العربي، وهذا ما جعله يحصل على العديد من الجوائز، ومثال ذلك حاز على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني في تركيا في عام 2020م، كما حصل أبطال المسلسل على جوائز أفضل ممثلين للعام.

الكثير من القنوات التي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان التركي، ولكن قناة atv التركية حازت على تصريح بالعرض الأول حصري على شاشتها، بعد عرض المسلسل على القناة تقوم باقي القنوات بعرضه فيها، وهذه القنوات الناقلة للمسلسل:

قناة atv التركية:

تقوم بعرضه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم الأربعاء من كل أسبوع.

تردد قناة atv التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11682.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة الفجر الجزائرية

تقوم بعرض المسلسل في الساعة العاشرة مساءً، يوم الخميس كل أسبوع.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة اليرموك

تقوم بعرض المسلسل في الساعة الثامنة مساءً، يوم الخميس كل أسبوع.

تردد قناة اليرموك

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.