اسعار الذهب في المغرب اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في المغرب، اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، رغم ارتفاع المعدن الأصفر بختام تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، إلى نحو 532.62 درهم (57.65 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) مساء السبت في المغرب، إلى نحو 466.06 درهم (50.44 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بمنتصف تعاملات اليوم السبت في المغرب، إلى نحو 399.47 درهم (43.24 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في المغرب اليوم السبت، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 310.70 درهم (33.63 دولار).

سجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في المغرب، مساء تعاملات اليوم السبت، تراجعًا إلى نحو 16.565 ألف درهم (1793 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم السبت، نحو 3728 درهمًا (403.53 دولار).