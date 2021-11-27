الأردن يفرج عن موقوفين في الاحتجاجات ضد الاتفاقية مع "إسرائيل" والإمارات

أعلنت الأردن، اليوم السبت، الإفراج عن عدد من الاشخاص، الذين تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات على الاتفاقية مع "اسرائيل" والإمارات.

بدوره أعلن محافظ العاصمة الأردنية عمّان، ياسر العدوان، أن عدد الموقوفين المفرج عنهم بلغ 16 شخصا.

ويُشار إلى أن النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، قال: "إن اعتقال من يعبر عن رأيه ورأي شعبنا بالمسيرات ضد التطبيع يعيدنا إلى زمن الأحكام العرفية".

وطالب عطية بالإفراج الفوري عن طلاب الجامعات الذين اعتقالهم لمشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية ضد اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" بين الأردن وإسرائيل.

جدير ذكره أنه كان طلبة من الجامعة الأردنية قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة، الأربعاء الماضي، احتجاجا على اتفاقية المياه التي وقعت بين الأردن و"إسرائيل