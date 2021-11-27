اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022، نقدم لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية والتي شهدت الفترة الأخيرة تزايد عمليات البحث علي موقع جوجل حول معرفة ما هو تردد طيور الجنة بيبي الجديد 2022.

وقد أعلنت إدارة القناة خلال البيان الأخير بتغييرها ترددات القناة القديمة، ولهذا نقدم إليكم أحدث التحديثات لترددات اهم القنوات الفضائية ننشر لكم هنا مايتم البحث عنه بصورة دائمه ومنها تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021 “Toyor Al Janah TV” لاخر تحديث تم على القناة في ابريل 2021 .

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022

وقد شهدث عمليات البحث إزدياد كبير عن ترددات القنوات الجديد 2022 علي العرب سات وخاصة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022علي العربسات، يأتي ذلك بعد إعلان إدارة القناة بتحديث الترددات الخاصة بالقناة وتغيير ترددها القديم لتوفير صورة ذات جودة أعلي وصوت نقي، وهو بالفعل ما تم ملاحظته في تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022 Toyor Al Janah طيور الجنة 2022 الجديد.

قناة طيور الجنة

فبعد تحديث ابريل 2022 لعدد كبير من ترددات القنوات، ننشر لكم الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 Toyor Al Janah TV نايل سات لجمع من لديهم أطفال صغار بالمنزل، ولجميع الباحثين عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة هذا المقال من أجلكم، فجميعنا نعرف تماما أن تربية الأطفال هي ناتج لكل ما يحط بهم من أفعال وتصرفات في الأسرة والمدرسة والشارع، وكذلك ما يقوموا بمشاهدتهُ طوال الوقت على قنوات التلفاز.

ونحن اليوم سوف نتحدث عن قناة من النادر أن نجد طفل عربي لا يقوم بمتابعتها كل يوم، بل كان لها التأثير الأكبر على شخصيتهُ ومعدل نموه العقلي والبدني، هذه القناة هي قناة طيور الجنة الغنية عن التعريف، فهيا نتعرف على التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022

لقد كان للقناة السبق في التوجه نحو محتوى هادف يخدم الطفل العربي، فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو أحدى عشر عام، وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

خدمات تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022

وقد تركز محتوى طيور الجنة حول كل ما يخدم الطفل من محتوى تربوي هادف سواء كانت أغاني أطفال أو برامج أو رسوم متحركة، وفي الحقيقة تفردت القناة بطريقة عرضها المميز للمحتوى الخاص بها حيث عملت على جذب الأطفال بدرجة غير عادية، بل أصبحت مجموعات الأطفال في الحضانات أو المدارس يتغنون طوال اليوم بأغنيها.

كما حرصت القناة أيضا علي توفير بث مباشر لها إذ يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة بث مباشر

برامج قناة طيور الجنة الأردنية الفضائية الجديدة 2022

برامج القناة كثيرة ومتنوعة، وكل منها أجمل من الآخر، ونذكر من بين تلك البرامج ما يلي:-

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التي قدمتها القناة مثل (فزورة مع الأمورة، بيت الحج، رياضة في رياضة، نشرة أخبار الدار، جنفل، قالتي العصفور، شموس لا تغيب، علي الهوي سوا، أشكال ألوان، الو طوط، منبر أحباب الله).

كما قامت بعرض مجموعة من الأناشيد والأغاني للأطفال مثل أنشودة ماما جابت بيبي، والليلة العيد، ويلا حفلة، وجننتوني، وكيف الحال وماما وبابا وغيرهم الكثير والكثير من روائع القناة.

وجدير بالذكر بأنه بجانب تواجد القناة على اليوتيوب فهي توجد على الفيس بوك وتويتر وإنستجرام أيضًا، إذ متابعة القناة علي السيوشيال ميديا من خلال ( القناة الرسمية لطيور الجنة علي اليوتيوب – رابط موقع قناة طيور الجنة الفضائية الرسمي – الصفحة الرسمية لقناة طيور الجنة علي الفيس بوك – الحساب الرسمي لقناة طيور الجنة علي تويتر) .

تردد Toyor Al Janah

القناة مجانية تمامًا غير مشفرة، يتم بثها على مدار 24 ساعة خلال اليوم، ويمكنك عزيزي القارئ متابعتها من خلال التردد أدناه.

تردد قناة طيور الجنة عربسات 2022

وفي وقت سابق فقد اعلنت دارة القناة باجراءها تعديلات وتحديث على ترددات الشبكة على كافة الأقمار الصناعية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي اشارة استقبال جديدة لترد قناة طيور الجنة الفضائية على مدار عربسات , وبات بامكان الجميع ظبط استقبال القناة بعد تغيرر الترددات على الأجهزة عبر هذه الترددات .

وعبر الجدول هنا بامكانكم الان وبكل سهولة استقبال تردد طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات بدر بإدخال التردد التالي :

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500