تعرف على طريق الكباش في الأقصر المصرية

طريق الكباش بالأقصر الذي نال البحث عن أهميتة ولماذا تعيد مصر فتحة من جديد من أكثر ما يبحث عنه الكثير من المواطنين ليتمكنوا من التعرف على تلك المعلومات الخاصة بطريق الكباش، وبشكل خاص بعد أن تم افتتاح الطريق في مساء أمس الخميس وذلك الطريق الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، ولقد تم الاستعداد من أجل أقامة ذلك الحفل الفني الكبير ليتم من خلاله إلقاء الضوء على أهم المعلومات التي تخص طريق الكباس، ولقد أكدت الحكومة المصرية أن ذلك الطريق سوف يزيد من محافظة الأقصر جمالا بجعلها متحف مفتوح، وتعتبر من أهم المشاريع الأثرية في القرن الحادي والعشرين.

يبلغ طول طريق الكباش نحو 2700 متر مربع، ومن المعروف عن طريق الكباش أنة قد تم بناءه في عهد الأسرة الثامنة عشرة وذلك أي قبل ثلاثة ألاف عام، ولقد تم البدء في اعادة هذا الطريق من جديد من أجل إنعاش قطاع السياحة مرة أخري وذلك بعد أن كان قد مر بفترة من الركود ومن ثم بدأت المعافاة تعود من جديد وبعد مرور عشر سنوات من الركود، وكان قد سبق وقامت مصر بعمل حفل مهيب تم من خلاله نقل العديد من المومياوات التي تحمل 22 شخصية مليكة مصرية قديمة ولقد تم نقلها من المتحف المصري بميدان التحرير وذلك إلي المتحق القوي بالفسطاط، ومن ثم جاء هذا الحفل بافتتاح ذلك الطريق الجديد المتميز.

كانت قد بدأت السلطات المصرية في ترميم طريق الكباش منذ عام 2005م وقامت بإزالة اطنان من الرمال والأتربة بعمق قد يصل إلي حوالي ستة أمتار تحت سطح الأرض وتم العثور على حوالي 1200 تمثال تم أعادة ترميمهم ومن ثم قامت بوضعه على جانبي الطريق، وتم الإعلان أيضا عن مشاريع لترميم معبدي الأقصر والكرنك، ويعتبر طريق الكباش أقدم طريق احتفال ديني بالتاريخ باعتباره طريق المواكب الملكية.