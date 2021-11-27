رئيس الـ"فيفا" يتغزل في صلاح.. هل يفوز بجائزة الأفضل في العالم؟

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري، جياني إنفانتينو، بنجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، ووصفه باللاعب الرائع.

ويتواجد إنفانتينو حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يحضر أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وشارك الخميس الماضي في مباراة استعراضية على هامش افتتاح المقر الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال رئيس الـ"فيفا" لقناة "أون تايم سبورتس" : "صلاح لاعب رائع، لا يصدق".

وأضاف "هو الأفضل بالنسبة لي. أبارك له على كل ما حققه".

وأتم: "صلاح بفضل ما يقدمه من مستويات استثنائية، أصبح على قمة لاعبي كرة القدم في العالم".

وتواجد صلاح في قائمة ضمت 11 مرشحا للفوز بجائزة الـ"فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 "ذا بيست"، وسيعلن عن الفائز بها في شهر يناير المقبل.

وينافس النجم المصري أيضا على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، والتي سيتم الإعلان عن المتوج بها في حفل سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، بعد غد الاثنين.