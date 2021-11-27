"جوارديولا" يفسر أسباب تفوق مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

يرى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن نجمه الجزائري رياض محرز كان أبرز عوامل فوز فريقه على باريس سان جيرمان.

وضمن مانشستر سيتي التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كمتصدر للمجموعة الأولى، عقب فوزه المثير، مساء الأربعاء على سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

وقال جوارديولا في تصريحات لمحطة "بي تي سبورت" البريطانية، مفسرا تفوق السيتي: "في الحقيقة، جميع لاعبي الخط الهجومي، وعلى رأسهم محرز قدموا مستويات رائعة".

وتابع: "محرز إلى جانب سترلينج وبرناردو سيلفا، فضلا عن جابرييل جيسوس الذي دخل في الشوط الثاني، كانوا من أهم أسلحتنا للفوز بالمباراة".

وأضاف: "سان جيرمان دائما يشكل خطورة عندما يمتلك الكرة في الأرباع الثلاثة الأخيرة، واستطعنا التعامل مع ذلك، بعد هدفهم، حدثت لنا صدمة لمدة 10 دقائق، لكننا تحسنا بعد ذلك".

وأوضح: "كنا متأهلين بالفعل، لكن ضد سان جيرمان لعبنا مباراة جيدة أمام فريق رائع، في السنوات الخمس أو الست الماضية وصلنا إلى ثمن النهائي، أنا سعيد بذلك".

وأتم المدرب الإسباني: "لقد كان درسا عظيما، عندما تخسر، عليك أن تستمر في المحاولة، وهو ما يفسر تفوقنا في مباراة الأربعاء، كنا نعلم أن التعادل نتيجة جيدة، لكننا فزنا".