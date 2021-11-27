تعرف على خطوات توثيق أي حساب على "فيسبوك"

كثر من الناس يبحثون عن خطوات توثيق حساباتهم على منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي والذي باتت جزءًا مهمًا في ترسانة كل مسوق رقمي، مع وجود ملايين المستخدمين حول العالم.

وتعد شركة "فيسبوك" أداة أساسية للشركات من كل حجم، ولكن سرعان ما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالحسابات المزيفة، ومنها: فيسبوك، حيث يستفيد الكثير من الناس عمدًا من نسخ أسماء العلامات التجارية الشهيرة، والشخصيات العامة والشهيرة.

طريقة توثيق الحساب على "فيسبوك"

وسنقدم لكم في المقال التالي الطريقة الرسمية لتوثيق حسابك على "فيسبوك"

لذلك قدمت المنصة خاصية التوثيق للحسابات والصفحات من خلال العلامة الزرقاء أو (الشارة المُحقّقة) Verified badge التي تظهر بجوار صفحة فيسبوك أو اسم الحساب في البحث وفي الملف الشخصي، وهي تشير إلى أن فيسبوك قد قام بالتحقق من أن هذا الحساب حقيقي وتابع للشخصية العامة أو المشهورة أو العلامة التجارية التي تمثلها الصفحة.

لذلك سنستعرض اليوم المتطلبات اللازمة للحصول على العلامة الزرقاء وتوثيق صفحتك الخاصة على فيسبوك، وطرق تقديم طلب التوثيق:

أولًا؛ ما هي المتطلبات اللازمة لتوثيق صفحة فيسبوك لنشاطك التجاري:

يجب أن تحتوي صفحات فيسبوك التي ترغب في الخضوع لعملية التوثيق على الأشياء التالية:

اسم صفحة لا ينتهك إرشادات مجتمع فيسبوك، ويجب أن تمثل الصفحة نشاطًا تجاريًا أو كيانًا حقيقيًا.

يجب أن تكون الصفحة نشيطة تتضمن منشورًا واحدًا على الأقل، وأن تحتوي على قسم (حول) About، وبها صورة بارزة وصورة غلاف.

إذا كان لشركتك عدة فروع في بلدان مختلفة، فيمكن توثيق حساب أو صفحة واحدة لكل شركة، ولكن فيسبوك تقدم استثناء للصفحات ذات لغات معينة.

ثانيًا؛ كيفية تقديم طلب للحصول على شارة التوثيق الزرقاء:

إذا كانت صفحتك الشخصية أو صفحة نشاطك التجاري تفي بالمعايير السابقة؛ فيمكنك تقديم طلب لفيسبوك لتوثيقها من خلال هذه الخطوات:

1/ انتقل إلى حساب فيسبوك الخاص بك المرتبط بصفحة نشاطك التجاري التي تريد توثيقها.

2/ انتقل إلى هذا النموذج، ثم املأ البيانات المطلوبة.

3/ أسفل (نوع التوثيق) Verification type، حدد (صفحة) Page، ثم اختر الصفحة من القائمة المنسدلة بجوار خيار (اختر الصفحة) Select Page.

4/ من أجل توثيق صفحتك أو ملفك الشخصي، سيريد فيسبوك دليلًا قاطعًا على أنك أنت هذا الشخص الذي تدعيه أو أن الشركة التي تريد توثيق صفحتها موجودة بالفعل، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى إرفاق صور لبعض الوثائق التي تؤكد كلامك، إذا كانت الصفحة تمثل شخصًا ما، فستحتاج إلى نسخة من بطاقة هوية سارية تحمل صورتك وتوضح اسمك وتاريخ ميلادك، مثل: بطاقة الهوية الشخصية، أو رخصة القيادة أو جواز السفر.

5/ وإذا كانت الصفحة تمثل شركة، فيجب تقديم مستندات توضح ملكيتك للنشاط التجاري، ويجب أن تحتوي هذه المستندات على ختم رسمي أو علامة مائية لمؤسستك، ويمكن أن تتضمن ما يلي: فاتورة الهاتف الخاص بالشركة أو فاتورة أحد المرافق الخاصة بالشركة، أو شهادة التأسيس، أو عقد التأسيس، أو مستندات الإعفاء الضريبي التي تخص شركتك.

6/ في نهاية النموذج ستجد مربعين يجب أن تكتب في الأول بضع عبارات توضح سبب ضرورة توثيق الصفحة. كن محددًا هنا حول كيف يمكن أن يفيد عملك مستخدمي فيسبوك إذا كان ذلك ممكنًا

7/ وفي المربع الثاني يمكنك إضافة عناوين URL الخاصة بحسابات الشركة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وعناوين URL ذات الصلة التي تساعد في توضيح شهرة الشركة – مثل مقالات كُتبت عن الشركة في مواقع محلية معروفة، أو مقاطع فيديو لأشخاص معروفين يتحدثون عن الشركة – حيث تساعد هذه الخطوة في تسريع الموافقة على طلبك.

8/ بعد الانتهاء من ملء كل البيانات المطلوبة ومراجعتها، اضغط على خيار (إرسال) Send في أسفل الصفحة.

ستتلقى إشعارًا بعد أن يبدأ فيسبوك بمراجعة طلبك، وفي حالة رفضه؛ يمكنك إعادة تقديم الطلب مرة أخرى بعد 30 يومًا من الرفض.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء عملية التوثيق، فستقوم فيسبوك بإزالة علامة التوثيق، وقد تتخذ إجراءً إضافيًا لحذف حسابك أو صفحتك.

كما يجب عدم إرسال أكثر من طلب لتوثيق صفحتك، ولا تستمع إلى أي شخص يعرض عليك بيع علامة التوثيق لأن فيسبوك لا يبيعها بل هي خدمة مجانية.