نرفق لكم عبر وكالة فلسطين اليوم طريقة عمل بان كيك أسهل طريقة 2022، والتي تعد أسهل الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار.

ويعتقد الكثيرون أنه من الصعب تجهيزه في المنزل، أو حتى أنه يتطلب الكثير من الوقت لإعداده على عكس الواقع، فإذا كنتِ تبحثين عن وجبة إفطار خفيفة ولذيذة، إليك طريقة عمل بان كيك باستخدام بيضة واحدة.

طريقة عمل بان كيك أسهل طريقة 2022

المقادير:-

بيضة

فانيليا

½ ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

¼ كوب من الدقيق

ملعقتين كبيرتين من سكر

زيت

¼ ملعقة صغيرة من الملح

½ كوب من اللبن

خطوات عمل بان كيك