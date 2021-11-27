3 وفيات و125إصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزيرة خلال التقرير اليومي الخاصة بالحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 14، طولكرم 8، جنين 10، بيت لحم 24، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 10، نابلس 1، طوباس 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 56".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 45، طولكرم 6، جنين 11، بيت لحم 16، سلفيت 0، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 25، نابلس 3، طوباس 8، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 0، قطاع غزة 30".

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 72 مريضاً، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.