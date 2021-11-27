وفاة فتى متأثرًا بجراح أصيب بها في حادث سير بغزة

أعلنت شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم السبت، عن وفاة فتي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها صباح الخميس الماضي جراء حادث سير شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، في تصريح مقتضب، إن " الفتى عبد الغفور الخوالدة (15 عاماً)، توفي متأثراً بجراح خطيرة إثر حادث تصادم دراجة نارية مع تكتك مع على شارع صلاح الدين شرقي خانيونس صباح الخميس الماضي".

وأوضحت المرور أنه تم نقل الفتى للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة مساء الجمعة.

وأكدت أنه تم حجز التكتك وتوقيف سائقه (إ، ص) 18 عاماً، حيث يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.