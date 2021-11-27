شهد تردد قناة كراميش 2022 على نايل سات وعرب سات بحثًا مكثفًا على محركات البحث في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويهتم الملايين من الأطفال والعائلات العربية بالقناة نتيجة ما تقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام كرتونية تجذب قلوب الأطفال والصغار والكبار.

وأصبحت القناة اكبر وأقوى القنوات المتخصصة ببرامج ومسلسلات وافلام الأطفال الكرتونية، مما جعلها تتربع على عرش القنوات المتخصصة للأطفال.

قناة كراميش للأطفال

وتمكنت القناة من جذب قلوب الكثير من الأطفال في الدول العربية كما تمكنت من جذب اهتمام الكبار بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة 24 ساعة متواصلة.

وتقدم القناة محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

تردد كراميش الجديد

وتسعى القناة لتعزيز طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه، حيث جذت القناة اهتمام الكثير من فئات كبيرة من ابناء الدول العربية حيث لم يقتصر الأمر على الأطفال بل تعدى ذلك ليصل إلى فئة الشباب وكبار السن.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:¾

القمر الصناعي عرب سات

التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:3/4