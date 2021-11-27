"كورونا غزة"..3 وفيات و56 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تقرير الحالة الوبائية في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية .

وجاء في التقرير الوبائي الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن الوزارة سجل لديها 3 حالات وفاة و56 إصابة جديدة بعد اجرائها 396 فحص مخبري خلال الـ24ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أن اجمالي تراكمي للمصابين بلغ 186905 اصابة و اجمالي الحالات النشطة 1362 حالة، فيما وصل اجمالي المتعافين 183900 حالة بعد تسجيل 30حالة تعافٍ خلال الـ24ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن اجمالي الوفيات بلغ 1643 وفاة، فيما وصل اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 49 حالة و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وبشأن التطعيمات، أكدت الوزارة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 503632 شخص

